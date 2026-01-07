 
Degerlocher Läufe Ex-Bezirksliga-Kicker gewinnt Degerlocher Volkslauf

9
Nils Jakobs dominierte den Hauptlauf über zehn Kilometer. Foto: Günter Bergmann

Nils Jakobs gewinnt an der Hohen Eiche den Zehn-Kilometer-Lauf des LAC Degerloch. Die LG Filder feiert darüber hinaus einen Hattrick beim Volks- und Dreikönigslauf.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Genau gleich und doch anders: Wie bereits im Vorjahr standen Daniel Zuger und Emma Waßmer (beide LG Filder) auch bei den diesjährigen Ausgaben des Degerlocher Volks- und Dreikönigslaufs auf dem Siegerpodest. Doch dieses Mal jeweils auf den jeweils anderen Distanzen.

 

Emma Waßmer gewann im vergangenen Jahr die Frauenkonkurrenz über 5,4 Kilometer, diesmal lief die 29-Jährige über die längere Distanz von zehn Kilometern ihren Konkurrentinnen davon und sicherte sich mit 41:31 Minuten den Sieg bei den Frauen. Vorjahressiegerin Flavia Capitani (Post-SV Tübingen) war mit 44:56 Minuten zweitschnellste Läuferin. Gesamtsieger des Hauptlaufes wurde Nils Jakobs. Der ehemalige Bezirksliga-Fußballer des TSV Rohr benötigte nur 36:53 Minuten.

Läufe in Hofen und Leinfelden: Mit dicker Backe zum Streckenrekord

Läufe in Hofen und Leinfelden Mit dicker Backe zum Streckenrekord

Beim Hofener Silvesterlauf und Leinfeldener Neujahrslauf sorgen zwei Frauen für die Topergebnisse – eine trotz zahnärztlichem Handicap.

Zuger, im vergangenen Jahr Sieger des Volkslaufs, entschied sich wetterbedingt in diesem Jahr für die kürzere Distanz und gewann dort souverän. Der Business-Analyst eines großen Stuttgarter Versicherungskonzerns gewann mit 20:25 Minuten vor Jan Kristian Knapp (21:17 Minuten). Zuger verpasste sein Ziel, unter 20 Minuten zu bleiben, damit nur um wenige Sekunden. Beste Läuferin auf der Kurzdistanz war Birgit Sommer mit 24:18 Minuten, die damit den Hattrick der LG Filder komplett machte.

„Wir sind sehr, sehr zufrieden“, freut sich der Chef-Organisator des LAC Degerloch, Michael Reisslandt. Der Schneefall am Morgen habe nur zu wenigen Beeinträchtigungen geführt. „Die Spur im Wald war dennoch sehr griffig. Nur gegen Ende wurde es etwas rutschiger“, erzählt Reisslandt. Die Witterungen hätten jedoch einigen der 294 angemeldeten Teilnehmern einen Strich durch die Rechnung gemacht, weshalb nur rund 260 an den Start gehen konnten. Ein Teilnehmer wollte sogar direkt aus der Schweiz anreisen, berichtet Reisslandt. Im Schneechaos sei der Zug jedoch verspätet in Stuttgart angekommen, weshalb er den Lauf letztlich verpasste.

