Degerlocher Läufe: Ex-Bezirksliga-Kicker gewinnt Degerlocher Volkslauf

Nils Jakobs gewinnt an der Hohen Eiche den Zehn-Kilometer-Lauf des LAC Degerloch. Die LG Filder feiert darüber hinaus einen Hattrick beim Volks- und Dreikönigslauf.
Genau gleich und doch anders: Wie bereits im Vorjahr standen Daniel Zuger und Emma Waßmer (beide LG Filder) auch bei den diesjährigen Ausgaben des Degerlocher Volks- und Dreikönigslaufs auf dem Siegerpodest. Doch dieses Mal jeweils auf den jeweils anderen Distanzen.