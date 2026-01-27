Viel Zuversicht, klare Forderungen und ein spürbarer Aufbruch: Beim Dehoga-Neujahrsempfang wird deutlich, dass die Lust auf bessere Zeiten die Branche antreibt.
27.01.2026 - 12:40 Uhr
Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Na fast. Beim Neujahrsempfang des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Stuttgart in der Alten Reithalle des Hotels Maritim wird schnell klar: Wichtig sind auch Glück, Zuversicht – und verlässliche politische Rahmenbedingungen. Dehoga-Geschäftsführer Jochen Alber bringt es als Moderator, der den Talk kurz und knackig führt, gleich zu Beginn schmunzelnd auf den Punkt: „Auf der Titanic waren auch alle gesund – nur das Glück hat gefehlt.“ Davon, so der Tenor des Abends, dürfe der Branche künftig gern mehr vergönnt sein.