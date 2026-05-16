Der neu gestaltete Deizisauer Kirchplatz wurde offiziell seiner Bestimmung übergeben ein Ort der Begegnung im historischen Ortskern.

Alles neu macht der Mai, so heißt es immer – und im Falle der Gemeinde Deizisau trifft das zumindest in diesem Jahr auf den Kirchplatz zu. Zur Einweihung des umgestalteten Areals konnte Bürgermeister Thomas Matrohs vor kurzem jedenfalls zahlreiche Gäste begrüßen und würdigte dabei die Bedeutung der Städtebauförderung für die Entwicklung lebendiger und zukunftsfähiger Ortskerne. „Der Platz stärkt das historische Ortsbild, schafft Aufenthaltsqualität und bietet Raum für Begegnung und Gemeinschaft“, betonte er.

Die Umgestaltung des Kirchplatzes hat insgesamt rund 1,2 Millionen Euro gekostet und wurde in einer Bauzeit von elf Monaten realisiert. Unterstützt wurde und wird das Projekt im Rahmen des ausgewiesenen Ortskernsanierungsgebiets durch die Städtebauförderung von Bund und Land. Für die Gemeinde bedeutet die zugesagte Förderung in Höhe von mindestens 900 000 Euro eine wichtige Hilfe auch für weitere Maßnahmen zur Entwicklung des Ortskerns.

Matrohs: Einbindung der Neubauten ist gelungen

Besonders hob Matrohs die gelungene Einbindung der Neubauten der Baugemeinschaft in das historische Umfeld hervor. Gleichzeitig betonte der Rathauschef „die Herausforderungen einer modernen Ortsentwicklung“, insbesondere die notwendige Schaffung von Wohnraum und den sensiblen Umgang mit gewachsenen Strukturen.

Sein besonderer Dank galt den Anwohnerinnen und Anwohnern, der Kirchengemeinde, den Planern, den ausführenden Firmen, dem Gemeinderat sowie den Mitarbeitenden der Verwaltung für ihr Engagement und ihre Geduld während der Bauphase. Und er bedankte sich bereits im Voraus bei einer Bürgerin und einem Bürger, die sich um die Bepflanzung der Grünflächen kümmern.

In jedem Fall soll der neue Kirchplatz mit seinem Trinkwasserbrunnen künftig als lebendiger Treffpunkt dienen – als Ort der Begegnung, des Austauschs und des gemeinschaftlichen Miteinanders.