Der neu gestaltete Deizisauer Kirchplatz wurde offiziell seiner Bestimmung übergeben ein Ort der Begegnung im historischen Ortskern.
20.05.2026 - 15:41 Uhr
Alles neu macht der Mai, so heißt es immer – und im Falle der Gemeinde Deizisau trifft das zumindest in diesem Jahr auf den Kirchplatz zu. Zur Einweihung des umgestalteten Areals konnte Bürgermeister Thomas Matrohs vor kurzem jedenfalls zahlreiche Gäste begrüßen und würdigte dabei die Bedeutung der Städtebauförderung für die Entwicklung lebendiger und zukunftsfähiger Ortskerne. „Der Platz stärkt das historische Ortsbild, schafft Aufenthaltsqualität und bietet Raum für Begegnung und Gemeinschaft“, betonte er.