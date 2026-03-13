Dekan Klaus Scheffbuch „Esslingens soziales Gewissen“ im Alter von 89 Jahren verstorben
Pietistischer Theologe, engagierter Pfarrer, ehemaliger Dekan in Esslingen: Klaus Scheffbuch hatte sich eingebracht und die Heimstatt gegründet.
Im Jahr 1977 wurde er mit 40 Jahren evangelischer Dekan in Esslingen. Er sollte dieses Amt 22 Jahre ausüben. Nun ist Klaus Scheffbuch nach Angaben des evangelischen Kirchenbezirks Esslingen im Alter von 89 Jahren verstorben.