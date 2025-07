Da haben die katholischen Christen in Kornwestheim Glück gehabt. Nur knapp ein Jahr war die Pfarrstelle in St. Martinus vakant, nachdem Pfarrer Franz Nagler in den Ruhestand ging. Von August an wird Matthias Hambücher nach seiner bisherigen Stelle in der katholischen Kirchengemeinde Stuttgart-Nordwest in der katholischen Gesamtkirchengemeinde der Salamanderstadt tätig sein.

Von anderen katholischen Kirchengemeinden im Landkreis Ludwigsburg kann man das nicht sagen. Zu Jahresbeginn hatte Jens Uwe Schwab, Pfarrer der Seelsorgeeinheit Freiberg-Pleidelsheim-Ingersheim, für Schlagzeilen gesorgt. Zusätzlich zu den umfangreichen Aufgaben in diesen drei Gemeinden hat er inzwischen noch die Pfarrerstelle der Gesamtkirchengemeinde in Bietigheim-Bissingen übernommen.

Pilgerreisen zu Fuß und per Fahrrad sind eine Leidenschaft von Matthias Hambücher, dem neuen Pfarrer in St. Martinus. Foto: Matthias Hambücher

Problem: zu wenige katholischePriester

Seelsorgeeinheiten – also der Verbund mehrerer selbstständiger Gemeinden – sind in der katholischen Kirche derzeit noch das Mittel der Wahl, um dem Problem des Pfarrermangels wenigstens teilweise Herr zu werden. In der Seelsorgeeinheit „Rund um den Hohenasperg“, bestehend aus Markgröningen, Asperg und Tamm, gibt es seit zwei Jahren keinen Pfarrer mehr. Zum Glück ist dort seit Kurzem der gebürtige Kongolese Christian Moussavou als Pfarrvikar tätig. „Er darf alle priesterlichen Aufgaben wahrnehmen“, erläutert Birgitta Negwer vom Dekanat Ludwigsburg. Dazu gehörten etwa Trauungen, Taufen oder Beerdigungen. Diese Stelle sei unbefristet.

Für kirchenrechtliche Angelegenheiten gebe es immer einen sogenannten Administrator, der auch dafür zuständig sei, Aufgaben in der Kirchengemeinde zu delegieren. Der Seelsorgeeinheit „Strohgäu“ – bestehend aus Korntal, Möglingen, Münchingen mit Hemmingen und Schwieberdingen – steht Ähnliches bevor, wenn der bisherige Pfarrer Michael Ott im Oktober eine Stelle in einem anderen Dekanat antritt. Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden, ein Administrator aber dem Vernehmen nach schon. Mit dem gebürtigen Inder Jitto Thomas Thengumpallil steht nach Ende seiner Ausbildung auch ein Pfarrvikar zur Verfügung.

Die bisherigen Stationen des Pfarrers

In Kornwestheim sind mit Matthias Hambücher seine „Familie“, ein Nigerianer, der seit 2015 in Deutschland lebt, dessen Frau und die drei kleinen Kinder eingezogen. Kornwestheim ist für Hambücher die dritte Station in seiner Priesterlaufbahn. Nach 18 Jahren in Ulm, von 1998 bis 2016, war er bis vor kurzem in Stuttgart tätig. So wie sich seine Gemeindemitglieder in Feuerbach der Kirche St. Josef zugehörig fühlten, ist ihm die Gemeindearbeit vor Ort sehr wichtig. „Mein Herz schlägt für die Kirchengemeinde“, sagt er. Dies sei ein Grund, wieso er das Dekanat in Ulm gegen ein Gemeindepfarramt in Stuttgart getauscht hat.

Unbekannt ist ihm Kornwestheim nicht. „Ich komme ursprünglich aus Stuttgart-Stammheim“, sagt Hambücher. Sein Bruder und seine Schwester wohnen auch noch dort. Als Kind ist Matthias Hambücher öfter zum Schuhekaufen nach Kornwestheim gekommen. Nachdem klar war, dass er die Pfarrstelle dort bekommen würde, habe er sich mehrere Stunden lang in Ruhe umgesehen. Das Kulturkarree rund um das Kulturhaus K gefalle ihm, der Biergarten am Bahnhof ebenfalls. Jetzt im Sommer merke man an den vielen Sommerfesten, dass es in der Stadt ein reiches Vereinsleben gibt.

Vom Pfarrhaus in Kornwestheim gibt es eine direkte Verbindung zu Hambüchers erster Stelle, als erster Dekan im neu geschaffenen Dekanat Ehingen-Ulm. „In Ulm habe ich die Wegführung für den Martinusweg ausgekundschaftet“, erzählt er. Am Haus in der Johannesstraße 21 hängt ein Hinweisschild auf den gleichnamigen Pilgerweg, der im vor einigen Jahren eingeweihten hiesigen Abschnitt weiter zur evangelischen Martinskirche und zur Martinskirche in Grünbühl führt.

Was sind die Hobbys desneuen Pfarrers?

Pilgerreisen zu Fuß und per Fahrrad sind privat sowieso eine Leidenschaft des neuen Pfarrers in St. Martinus. Von seiner vorherigen Wirkungsstätte in St. Josef in Feuerbach hat er zu Fuß den Jakobsweg bis Santiago de Compostela zurückgelegt. Nach Kornwestheim ist er mit drei Fahrrädern ohne Motor für verschiedene Zwecke gekommen. Um die Kinder seiner nigerianischen Familie in den Kindergarten zu transportieren, müsse nun aber doch etwas mit Motor her. „Dafür werde ich mir ein E-Bike anschaffen.“

Die Investitur von Matthias Hambücher findet am Sonntag, 27. Juli, um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Martinus in Kornwestheim statt.