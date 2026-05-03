Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga ihren Titel erneut verteidigt und sind zum zwölften Mal deutscher Meister. Bei den Adler Mannheim gelang im fünften Playoff-Finalspiel mit dem 4:1 der vierte und entscheidende Sieg.

dpa 03.05.2026 - 18:56 Uhr

Mannheim - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga ihren Titel erneut verteidigt und sind zum zwölften Mal deutscher Meister. Bei den Adler Mannheim gelang im fünften Playoff-Finalspiel mit dem 4:1 der vierte und entscheidende Sieg.