Gespielt wird ab dem Viertelfinale im Modus „best of seven“. Vier Siege sind zum Weiterkommen notwendig. Steht es nach 60 Minuten unentschieden, wird so lange in 20-Minuten-Abschnitten verlängert, bis ein Tor fällt. Das längste Play-off-Spiel dauerte 168 Minuten und 16 Sekunden (Köln gegen Mannheim, 5:4 am 22. März 2008).

Alle Termine der DEL Playoffs 2026 im Überblick:

1. Playoff-Runde: 17./18., 20., 22.* März

17./18., 20., 22.* März Viertelfinale: 24./25., 27., 29., 31. März, 2.*, 4.*, 6.* April

24./25., 27., 29., 31. März, 2.*, 4.*, 6.* April Halbfinale: 8., 10., 12., 14./15., 17.*, 19.* (20.*/**), 21.* (22.*/**) April

8., 10., 12., 14./15., 17.*, 19.* (20.*/**), 21.* (22.*/**) April Finale: 24., 26., 28., 30. April, 3.*, 5.*, 7.* Mai

24., 26., 28., 30. April, 3.*, 5.*, 7.* Mai *falls erforderlich

**bei Heimspiel der Kölner Haie oder der Eisbären Berlin

Spielplan: Diese Duelle stehen im Viertelfinale an

Red Bull München bekommt es mit ERC Ingolstadt zu tun. Der Spielplan:

24. März 2026, 19:00 Uhr: Red Bull München – ERC Ingolstadt

27. März 2026, 19:30 Uhr: ERC Ingolstadt – Red Bull München

29. März 2026, 19:00 Uhr: Red Bull München – ERC Ingolstadt

31. März 2026, 19:30 Uhr: ERC Ingolstadt – Red Bull München

Die Straubing Tigers bekommen es mit den Eisbären Berlin zu tun. Der Spielplan:

24. März 2026, 19:30 Uhr: Straubing Tigers – Eisbären Berlin

27. März 2026, 19:30 Uhr: Eisbären Berlin – Straubing Tigers

29. März 2026, 14:00 Uhr: Straubing Tigers – Eisbären Berlin

31. März 202619:30 Uhr: Eisbären Berlin – Straubing Tigers

Die Adler Mannheim bekommen es mit den Fischtown Pinguins zu tun. Der Spielplan:

25. März 2026, 19:00 Uhr: Adler Mannheim – Fischtown Pinguins

27. März 2026, 19:30 Uhr: Fischtown Pinguins – Adler Mannheim

29. März 2026, 16:30 Uhr: Adler Mannheim – Fischtown Pinguins

31. März 2026, 19:30 Uhr: Fischtown Pinguins – Adler Mannheim

Die Schwenninger Wild Wings bekommen es mit den Kölner Haien zu tun. Der Spielplan:

25. März 2026, 19:30 Uhr: Schwenninger Wild Wings – Kölner Haie

27. März 2026, 19:30 Uhr: Kölner Haie – Schwenninger Wild Wings

29. März 2026, 15:00 Uhr: Schwenninger Wild Wings – Kölner Haie

31. März 2026, 19:30 Uhr: Kölner Haie – Schwenninger Wild Wings

DEL Playoffs 2026: Die Übertragung im TV und Stream auf Magenta Sport

Die Spiele der Penny DEL Playoffs 2026 werden live auf Magenta Sport übertragen. Magenta Sport ist ein kostenpflichtiger Streamingdienst der Telekom. Nach dem Abschluss eines Abonnements, kann das Angebot über den Fernseher, den Browser oder über eine Smartphone-App abgerufen werden.

DEL Playoffs: Welche Spiele laufen im Free-TV und kostenlosen Stream?

Neben der Übertragung im kostenpflichtigen Angebot von Magenta Sport, gibt es ausgewählte Spiele der DEL Playoffs auch im kostenfreien Fernsehen und Online-Stream zu sehen. DF1 ist der Sender, der hier die Übertragungsrechte im Free-TV-Bereich besitzt.

Alle Infos zur Übertragung:

Free-TV : DF1

: DF1 Live-Stream : Magenta Sport

: Magenta Sport Pay-TV: Magenta Sport

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