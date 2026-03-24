In dieser Woche findet das Viertelfinale der DEL-Playoffs statt. Wo und wann werden die Spiele im Free-TV und Stream übertragen? Alle Infos zu den Penny DEL Playoffs 2026.
Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) geht in die entscheidende Phase. Mit Beginn des Playoff-Viertelfinals am Dienstag startet der Kampf um die inzwischen 105. deutsche Meisterschaft. Im Fokus stehen dabei vor allem die Kölner Haie, die nach einer beeindruckenden Hauptrunde als klarer Favorit gelten. Eine rekordverdächtige Siegesserie von 16 Erfolgen in Folge vor der Olympiapause sowie insgesamt 20 Siege aus 21 Spielen zwischen Mitte Dezember und Anfang März unterstreichen die starke Form des Tabellenführers. Zwar ließ die Mannschaft zum Saisonende etwas nach, stellte jedoch dennoch die Bestmarke der Adler Mannheim aus dem Jahr 2019 mit 116 Punkten ein. Vieles spricht für den achtmaligen Meister, der nach 24 Jahren wieder den Titel holen will. Kann Köln die Dominanz der Eisbären Berlin durchbrechen, die in den vergangenen fünf Jahren gleich viermal den Titel gewonnen haben?