Die Eisbären sichern sich trotz schwieriger Saison die zwölfte DEL-Meisterschaft. Wie die Berliner den Favoriten aus Mannheim im Finale bezwangen.
03.05.2026 - 19:30 Uhr
Mannheim - Erst flogen vor lauter Glück die Handschuhe durch die Arena in Mannheim, dann jubelten und klatschten sich die Spieler der Eisbären Berlin ab - mittendrin ihr Meistercoach Serge Aubin, der sich die Freudentränen aus den Augenwinkeln wischte. Das gellende Pfeifkonzert der Mannheimer Heimfans war den Titelverteidigern in der Deutschen Eishockey Liga total egal. Der verletzte Lean Bergmann bekam im Rollstuhl sitzend als erster die goldene Meistermedaille.