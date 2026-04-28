Die Eisbären Berlin marschieren trotz eines Fehlstarts in Spiel drei der Finalserie scheinbar unaufhaltsam dem dritten Meistertitel in Serie entgegen. Dank eines dreifachen Torschützen.
28.04.2026 - 21:49 Uhr
Mannheim - Den Eisbären Berlin fehlt im Finale der Deutschen Eishockey Liga nur noch ein Sieg gegen die Adler Mannheim zur erneuten Titelverteidigung. Nach den beiden Erfolgen zum Auftakt setzte sich der Club aus der Hauptstadt auch im dritten Spiel der Finalserie durch und gewann angeführt vom Dreifach-Torschützen Eric Mik auswärts mit 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).