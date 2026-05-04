Kaum ist der Jubel verklungen, steht bei den Eisbären Berlin die nächste Schlagzeile im Raum: Verlässt Erfolgstrainer Serge Aubin nach dem Titel tatsächlich die Hauptstadt Richtung Schweiz?
04.05.2026 - 08:11 Uhr
Mannheim - Den Eisbären Berlin droht Medienberichten zufolge nach der erneuten Titelverteidigung der Abgang ihres Meistertrainers. Wie das schweizerische Nachrichtenportal "Watson.ch" vermeldete, soll Serge Aubin vor einem Wechsel zum SC Bern stehen. Auch "Bild" und "Kicker" berichteten.