Stuttgarts Foodies werden sich noch gut an den Run aufs Philly Cheese Sandwich in Rabia Yildirims Pop-up-Sandwicheria Delikat an der U-Bahn-Haltestelle Stadtmitte erinnern. Nach einer kurzen Pause ist sie an neuer Stelle mit einem Foodtruck zurück.

Petra Xayaphoum 22.02.2025 - 06:30 Uhr

Angefangen hat es mit einem kleinen Bistro gegenüber des Spielplatzes Falbenhennen-/Olgastraße, das Rabia Anfang 2021 eröffnet und in dem sie ihre später viral gegangenen Philly-Cheese-, Banh-Mi-, Vitello-Tonnato-Sandwiches und mehr verkauft hat. Das ist mittlerweile Geschichte, genauso das Pop-up in der Unterführung zur U-Bahn-Haltestelle Stadtmitte, das die Stuttgarterin vergangenes Jahr für einige Monate eröffnet hatte. Vor allem der letzte Standort hatte sich dank der Sozialen Medien unter den Foodies aus der Region Stuttgart und weit darüber hinaus schnell herumgesprochen – „ich hatte sogar Gäste aus Österreich und der Türkei da“, staunt Rabia heute noch – und sorgte an der U-Bahn-Haltestelle für lange Schlangen. Publikumsliebling: das Philly Cheese Sandwich, das es hier im Kessel bisher nicht zum Durchbruch geschafft hatte. Was alle Sandwich-Sorten gemeinsam haben, sind die Hingabe und das kulinarische Feingefühl, das die Selfmade-Köchin und -Gastronomin in jedes einzelne Sandwich hineingesteckt hat. Ob nun das Entrecôte fürs Philly-Beef- oder das Kalbfleisch fürs Vitello-Tonnato-Sandwich, die stundenlang sous vide gegart wurden, die hausgemachten Soßen und Relishes, etwa fürs Reuben-Sandwich, oder das Brot, das jeden Morgen frisch aus dem Ofen kam: „Wenn ich etwas mache, dann möchte ich auch, dass es perfekt ist“, fasst Rabia den Anspruch an die eigene Arbeit zusammen.