Ein Unbekannter bricht ein geparktes Fahrzeug in Gerlingen auf und stiehlt daraus einen Rucksack nebst dessen Inhalt.

Franziska Kleiner 09.08.2024 - 14:37 Uhr

In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr, und Freitagmorgen, 7.30 Uhr, ist ein geparktes Auto in Gerlingen aufgebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, schlug der unbekannte Täter die Seitenscheibe eines im Grenzweg in geparkten BMW ein, um in den Innenraum zu gelangen.