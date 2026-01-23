Alzheimer ist unheilbar. Ein neues Mittel macht Patienten Hoffnung. Es soll das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen. Eine Betroffene erzählt von ihrer Erfahrung - und was sie noch alles vorhat.
Berlin - Sie sei schon immer ein bisschen hektisch und spontan gewesen, sagt Jacqueline Kretschmann. "Ich mache immer alles ziemlich schnell", so die 57 Jahre alte Berlinerin. Anfangs machten sie und ihr Mann Steffen Schostok sich daher keine Sorgen. Zum Beispiel, als sie nach dem Betreten eines Raumes nicht mehr wusste, was sie dort eigentlich wollte, oder Dinge in ihrem Haus nicht mehr wiederfand. Dass sich etwas Unumkehrbares anbahnte, ahnten sie und ihr Mann da noch nicht.