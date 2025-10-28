Mit seinen Aussagen zum „Stadtbild“ in Deutschland hat Bundeskanzler Merz für Aufregung gesorgt. In Ludwigsburg will ein Bündnis am Mittwoch auf dem Arsenalplatz eine Antwort geben.

Maximilian Kroh 28.10.2025 - 15:30 Uhr

Unter dem Motto „Wir sind das Stadtbild“ soll an diesem Mittwoch, 29. Oktober, um 18 Uhr eine Kundgebung auf dem Arsenalplatz in Ludwigsburg stattfinden. Es soll laut Ankündigung eine „verbindende, positive Antwort“ auf die Debatte sein, die Bundeskanzler Friedrich Merz vor einigen Tagen mit seinen Aussagen zum Thema Stadtbild in Deutschland ausgelöst hatte.