Die Insel lebt vom Tourismus. Trotzdem sind 20 000 Mallorquiner auf die Straße gegangen, um gegen die Besucherströme zu demonstrieren.

Martin Dahms 22.07.2024 - 16:48 Uhr

Eine Botschaft an die da draußen, also auf Englisch: „Artà is overrated. Don’t visit it.“ – zu deutsch: „Artà wird überbewertet. Besuchen Sie es nicht“. Artà ist ein Städtchen mit gut 8000 Einwohnern im Nordosten Mallorcas und wird gewöhnlich nicht von Touristen überflutet. So soll es bleiben, findet die Frau, die das Plakat am Sonntagabend in die Höhe hält. Sie ist eine von gut 20 000 Demonstranten, die sich am Sonntagabend in Palma unter dem Motto zusammengefunden haben: „Lasst uns die Richtung ändern. Lasst uns dem Tourismus Grenzen setzen.“ Sie meinen die Touristen, die auf Mallorca und den anderen Baleareninseln ankommen. Dieses Jahr wahrscheinlich 20 Millionen Menschen, so viele wie nie. Das ist ein gewaltiger Erfolg. Und ein gewaltiges Problem, finden die Demonstranten.