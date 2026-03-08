 
Demo gegen rechts in Stuttgart Demonstranten und Polizei beschreiben Geschehnisse unterschiedlich

Demo gegen rechts in Stuttgart: Demonstranten und Polizei beschreiben Geschehnisse unterschiedlich
Die Polizei geht gegen die Gegendemonstranten vor. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Das Aufräumen beginnt. Am Tag nach dem Aufeinandertreffen von Polizei und linken Demonstranten auf dem Marienplatz werden neue Tatsachen bekannt.

So unterschiedlich lassen sich Geschehnisse beschreiben. Ganz nüchtern lässt sich über die Vorfälle vom Samstag auf dem Marienplatz wohl das sagen: Linke Demonstranten, die lautstark gegen eine rechte Demonstration auf dem Marienplatz protestieren wollten, gerieten mit der Polizei in Konflikt.

 

Die ehrenamtlichen Demo-Sanitäter haben das so wahrgenommen: „Gegen 12 Uhr erschienen ca. 700 Teilnehmende der Stuttgart gegen Rechts Kundgebung auf dem Marienplatz, welcher zu diesem Zeitpunkt komplett frei zugänglich war.“ Kurze Zeit später seien Hundertschaften der Polizei auf den Marienplatz gelaufen. „Mit Gewalt wurde der rechten Demonstration von der Polizei der Platz auf dem Marienplatz frei gemacht und die Gegendemonstrierenden unter Einsatz von Schlagstöcken und größeren Mengen Pfefferspray vom Marienplatz gedrängt und am Rande des Marienplatzes festgesetzt.“

HTML-Embed aus Prime!

