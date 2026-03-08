Demo gegen rechts in Stuttgart Demonstranten und Polizei beschreiben Geschehnisse unterschiedlich
Das Aufräumen beginnt. Am Tag nach dem Aufeinandertreffen von Polizei und linken Demonstranten auf dem Marienplatz werden neue Tatsachen bekannt.
So unterschiedlich lassen sich Geschehnisse beschreiben. Ganz nüchtern lässt sich über die Vorfälle vom Samstag auf dem Marienplatz wohl das sagen: Linke Demonstranten, die lautstark gegen eine rechte Demonstration auf dem Marienplatz protestieren wollten, gerieten mit der Polizei in Konflikt.