Eine Privatperson hatte im Wohnort von Alice Weidel in der Schweiz eine Demonstration angemeldet. Doch es wurde in dem 10.000 Seelen-Ort nicht nur gegen rechts demonstriert.

Im Schweizer Wohnort von AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel und ihrer Familie haben einige Hundert Menschen protestiert. Im Dorf Einsiedeln im Kanton Schwyz war eine „Demonstration gegen den Rechtsruck“ angemeldet und genehmigt worden. Es reisten aber auch Gegendemonstranten an. Die Polizei war mit Großaufgebot im Einsatz.

Eine Seite skandierte Parolen wie „Nazis raus“, während die Gegendemonstranten „AfD“ schrien. Die Stimmung war angespannt, wie Reporter vor Ort berichteten. Für die Gegendemonstration gab es keine Bewilligung. Das hatte das Dorf Einsiedeln mit rund 10.000 Einwohnern mit Platzmangel begründet, wie der Landschreiber von Einsiedeln, Patrick Schönbächler, auf Anfrage sagte.

Briefprotest gegen Weidel

Weidel lebt mit ihrer Schweizer Frau und zwei Kindern in Einsiedeln. Die AfD-Politikerin verbringt nach eigenen Angaben einen Teil ihrer Zeit vor Ort. An diesem Wochenende dürfte sie wegen der anstehenden Wahlen in Deutschland nicht in der Schweiz sein.

Vor der Demonstration gab es bereits eine Briefaktion mit Kritik an Weidel, wie Schönbächler bestätigte. Auch im Amt sei ein offener Brief an Weidel eingetroffen. Darin wurde Weidel aufgefordert, das Land zu verlassen – samt einem nachgeahmten Rückflugticket. Eine ähnliche Aktion hatte es auch schon einmal in Deutschland gegeben, wo Migranten solche Tickets in ihren Briefkästen fanden.