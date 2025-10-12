Beim ersten „Mad Pride Day“ in Süddeutschland setzten die Teilnehmenden ein Zeichen für die Bedürfnisse von Menschen mit psychischen Erkrankungen.
12.10.2025 - 13:27 Uhr
Neugierige Blicke verfolgen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Mad Pride Day-Parade am Samstag in der Stuttgarter Innenstadt. Parolen wie „Proud to be mad“, „Verrückt? Und!!!“ und „Mental health matters“ stehen auf Plakaten. „Da geht es wohl um Gleichberechtigung“, kommentiert eine Passantin. Damit hat sie zwar nicht Unrecht, aber bei der Parade durch die Stuttgarter Innenstadt, bei der laut Veranstalter rund 300 Menschen gekommen sind, setzt man sich für weit mehr ein.