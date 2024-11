In Marbach am Neckar sollen die Betreuungstarife massiv steigen. Mütter und Väter machen dagegen jetzt mobil – und setzen ein öffentliches Zeichen.

Christian Kempf 08.11.2024 - 09:28 Uhr

Der Gesamtelternbeirat der Marbacher Kindergärten hatte es sich zuletzt noch offen gelassen, ob er dem Beispiel der Mütter und Väter in Sachsenheim folgt, die vor wenigen Wochen gegen die Erhöhung der Betreuungsgebühren auf die Straße gegangen waren. Nun sind die Würfel gefallen und die Entscheidung steht, dass auch in der Schillerstadt demonstriert wird. Am Dienstag, 12. November, werden sich die Eltern um 17 Uhr vor dem Marbacher Rathaus treffen, um dort in Form einer Kundgebung ihren Unwillen über die Pläne der Kommune zum Ausdruck zu bringen.