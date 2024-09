Protest gegen „Bürgergipfel“ am Samstag

Demo in Stuttgart

In der Stuttgarter Liederhalle tagt am Samstag ein Kongress, bei dem unter anderem die Ex-AfD-Vorsitzende Frauke Petry spricht. Das Bündnis „Stuttgart gegen Rechts“ ruft zur Demo vor der Halle auf.

Christine Bilger 05.09.2024 - 18:40 Uhr

Frauke Petry ist wohl die prominenteste Rednerin des sogenannten Bürgergipfels, der am Samstag in der Stuttgarter Liederhalle geplant ist. Weil das Bündnis „Stuttgart gegen Rechts“ die Referierenden als „konservative bis radikal rechte Akteure“ einstufen, ruft die Organisation zur Demo gegen die Veranstaltung auf. Der Bürgergipfel, zu dem nur kommt, wer vorab eine Karte für 150 Euro gebucht hat, beginnt um 11 Uhr. Veranstaltet wird er von einer Agentur namens Gorus Media mit Sitz in Konstanz. Die Demo findet um 9 Uhr vor der Halle statt.