Vor dem Stuttgarter Zoo demonstrieren am Samstagvormittag Tierrechtsaktivisten von Peta gegen die Haltung von Menschenaffen. Die Organisation hat eine Klage eingereicht, doch die meisten Besucher bleiben unbeeindruckt.

Maximilian Kroh 18.01.2025 - 13:40 Uhr

Ab kurz vor elf Uhr sitzt der Gorilla am Samstagmorgen vor der Wilhelma im Käfig. Es ist selbstverständlich kein Tier aus dem Stuttgarter Zoo, es ist noch nicht mal ein echter Menschenaffe. Eine Aktivistin der Tierrechtsorganisation Peta hat sich in ein Kostüm geschmissen und kauert nun in einer winzigen Gitterkiste. Flankiert wird sie von mehreren Aktivisten in Sträflingsoutfits und Halb-Mensch-halb-Affe-Maske. In diesem Setting demonstriert Peta vor der Wilhelma gegen die Haltung von Menschenaffen.