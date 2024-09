Parteien leiden an Mitgliederschwund

Demokratie in der Krise

Die meisten Parteien schrumpfen seit Jahren. Ihnen sterben die Mitglieder weg, für Nachwuchs sind sie wenig attraktiv. Einzige Ausnahme ist die AfD. Und Frauen sind wählerisch, bevor sie in eine Partei eintreten.

Armin Käfer 19.09.2024 - 15:48 Uhr

Parteien sind Fossile des politischen Betriebs. Es gibt sie, seit es moderne Demokratien gibt. Die SPD als älteste deutsche Partei ist schon mehr als 150 Jahre alt. Gemessen an den Mitgliederzahlen durchleben die meisten Parteien eine langwierige Krise. Vielen mangelt es zudem an Frauen und an Nachwuchs. Der Politologe Oskar Niedermayer (72) beschäftigt sich seit 2010 systematisch mit der Mitgliederstatistik der im Bundestag vertretenen Parteien. Jetzt hat er die Zahlen für 2023 ausgewertet. Das neue Bündnis Sahra Wagenknecht war damals noch nicht erfunden. Deshalb gibt es zum BSW keine Zahlen.