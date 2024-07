Immer noch gut ein Fünftel der Befragten in einer Umfrage ist mit dem Funktionieren der Demokratie auf Bundesebene unzufrieden. Beim Thema Rechtspopulismus zeigen sich klare Altersunterschiede.

Annika Grah 17.07.2024 - 14:38 Uhr

Die Demokratiezufriedenheit in Deutschland ist einer Umfrage der Uni Hohenheim leicht gestiegen. 53 Prozent der Befragten an, mit dem Funktionieren der Demokratie auf Bundesebene zufrieden zu sein, das ist ein Plus von sechs Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Die Zufriedenheit mit Landes- und Kommunalpolitik ist traditionell höher, sie legte ebenfalls zu. Gut ein Fünftel (21 Prozent) ist indessen unzufrieden, 26 Prozent sind unentschieden. Das Meinungsforschungsinstitut führt die Umfrage zum Demokratieverständnis seit 2021 durch. Befragt wurden 5005 Menschen bundesweit.