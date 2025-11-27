Demokratie: Wie sinnvoll sind Bürgerräte?

Das Vertrauen in die Demokratie schwindet auch in Deutschland. Die Politikverdrossenheit wächst, viele Bürger zweifeln an der Funktionsweise demokratischer Institutionen und Verfahren. Die Parteien haben sich vom Volk entfremdet, ihre Mitgliederbasis schrumpft. Was tun?

Wohlfeil ist die Forderung nach mehr Bürgerbeteiligung. Volksentscheide auf nationaler Ebene sind im Grundgesetz jedoch nicht vorgesehen – einzige Ausnahmen: wenn Bundesländer sich zusammenschließen wollen oder über eine neue Verfassung abzustimmen wäre. Bei Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene sind die Beteiligungsquoten oft gering. Als Alternative gelten Bürgerräte: Beratungsgremien mit einer Zufallsauswahl von Repräsentanten aus dem Volk.

Einmal hat der Deutsche Bundestag dieses Experiment gewagt. 2023 schuf die Ampel-Koalition einen Bürgerrat, der sich mit Ernährungsfragen befassen sollte. Es ging um kostenloses Mittagessen für Kita- und Schulkinder, ein staatliche Gütesiegel für Lebensmittel, die Abschaffung der Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse und ähnliche Themen. Die 160 Teilnehmer waren bei einer „Bürgerlotterie“ ermittelt worden. Im vergangenen Jahr hatte dieser Bürgerrat erste Empfehlungen präsentiert.

Nun hat die Bundesverwaltung die dafür zuständige Stabsstelle aufgelöst. Es gibt offenbar kein Interesse mehr an externer Beratung aus dem Volk. Im Koalitionsvertrag steht zwar, dass solche Gremien weiter gefördert werden sollen. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) sieht die Idee hingegen kritisch – wie viele ihrer Parteikollegen.

Warum Bürgerräte?

Sie sollen die repräsentative Demokratie ergänzen. Parlamente bilden die Gesellschaft häufig nicht in ihrer kompletten Vielfalt ab. Menschen mit einfachen Berufen und niedrigem Bildungsniveau sind dort selten vertreten, Juristen, Verwaltungsexperten und Parteifunktionäre hingegen überrepräsentiert.

Der Philosoph Jürgen Habermas hat in seinem Klassiker „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ schon 1962 kritisiert, dass Parlamente zu einer Stätte verkommen seien, „an der sich weisungsgebundene Parteibeauftragte treffen, um bereits getroffene Entscheidungen registrieren zu lassen“. Parlamentarische Debatten würden „zur Show stilisiert“. Bürgerräte hingegen „bilden die Vielfalt der Bevölkerung ab“, so ein Papier des Deutschen Bundestags. Sie repräsentierten „Deutschland im Kleinen“. Mit einer Zufallsauswahl der Mitglieder von Bürgerräten ließen sich „auch Menschen erreichen, die nicht an Wahlen teilnehmen oder sich nicht regelmäßig einbringen, etwa weil sie nicht an Politik interessiert sind oder ihnen die Zeit für intensives Engagement fehlt“. So würden „Stimmen hörbar, die sonst nicht in den Debatten präsent sind“.

Auf kommunaler Ebene würden Bürgerräte „zunehmend Bestandteil politischer Entscheidungsprozesse“, so der Politikwissenschaftler Felix Petersen auf der Plattform „Verfassungsblog“. Im Zeitraum von 2000 bis 2023 seien bundesweit insgesamt 190 solcher Gremien auf der Basis einer Zufallsauswahl entstanden, 80 Prozent davon auf kommunaler Ebene. Bürgerräte seien „Transmissionsriemen der politisch-gesellschaftlichen Ordnung“, so die in Stuttgart lehrende Staatsrechtlerin Daniela Winkler. Einer Studie der Berliner Humboldt-Universität zufolge sind Bürgerräte geeignet, das Vertrauen in die Politik zu stärken, die Bereitschaft zum politischen Engagement zu fördern und den Bürgern das Gefühl einer höheren politischen Selbstwirksamkeit vermitteln.

Wo sonst gibt es Bürgerräte?

Die Onlineplattform buergerraete.de, betrieben von dem Verband „Mehr Demokratie“ listet 68 nationale Bürgerräte weltweit auf. Zudem gebe es in den EU-Nachbarländern außerhalb Deutschlands 266 Bürgerräte auf regionaler und lokaler Ebene – besonders viele in Irland, Belgien, Dänemark und den Niederlanden. Auch in der Schweiz, wo die Bürgerbeteiligung ohnehin großgeschrieben wird, gibt es zahlreiche kantonale und kommunale Bürgerräte – allerdings auch Kritik an einer Überinszenierung der institutionalisierten Bürgernähe. So schrieb die „Neue Zürcher Zeitung“ 2021: „Wenn etwas unserer Demokratie unwürdig ist, ist es der Ruf nach einem Bürgerrat. Denn es gibt ihn ja schon, den Bürgerrat. Wir sitzen alle drin. Die Bühne für Verhandlung ist in der Schweiz frei, für jede und jeden.“

Was sagen Kritiker?

Bei einem Symposium von „Verfassungsblog“ äußerte sich der österreichische Verfassungsjurist Peter Bußjäger skeptisch zu dem in der Alpenrepublik 2022 eingesetzten „nationalen Klimarat“, der einem Bürgerrat entspricht. Anders als der deutsche Ernährungs-Bürgerrat befasste er sich zwar mit einem epochalen Thema. Das Gremium sei aber weder repräsentativ besetzt gewesen noch hätten dessen Empfehlungen Einfluss auf die Politik entfaltet. Eine repräsentative Umfrage zu den Ansichten über Bürgerräte in den USA, Deutschland, Irland und Finnland zeigte laut „Verfassungsblog“, dass die Bürger „Bürgerräte legitim und sinnvoll finden, diesen aber keine bindende Entscheidungsmacht zugestehen würden“.

Der Berliner Staatsrechtler Matthias Friehe machte in der „Zeitschrift für Parlamentsfragen“ grundsätzliche Bedenken geltend. Für ihn sind Bürgerräte ein „Fremdkörper in der grundgesetzlichen Ordnung“. Gremien wie das 2023 vom Bundestag eingesetzte nennt er „kompetenzwidrige Neben-Verfassungsorgane“. Da dieser erste Bürgerrat von nationaler Tragweite ohne Verfassungsgrundlage und ohne gesetzliche Basis nur auf Beschluss der Ampel-Mehrheit im Parlament zustande gekommen sei, sieht Friehe das Manko der „Manipulationsanfälligkeit“. Auf diese Weise, so der Verfassungsjurist, „vereinnahmt die parlamentarische Mehrheit das Ziel der Bürgerbeteiligung recht unverschämt für ihre eigenen Zwecke“.