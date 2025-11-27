Demokratie Wie sinnvoll sind Bürgerräte?
Der Bundestag beendet sein Experiment mit Bürgerräten. Über dessen Nutzen sind die Experten uneins. Wie ist mehr Bürgernähe zu erreichen?
Das Vertrauen in die Demokratie schwindet auch in Deutschland. Die Politikverdrossenheit wächst, viele Bürger zweifeln an der Funktionsweise demokratischer Institutionen und Verfahren. Die Parteien haben sich vom Volk entfremdet, ihre Mitgliederbasis schrumpft. Was tun?
