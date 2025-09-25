Wie kann man die Demokratie stärken? Bei einer Veranstaltung in Waiblingen am 2. Oktober kann man Gleichgesinnte treffen, Ideen austauschen und Projekte aushecken.
25.09.2025 - 10:09 Uhr
Ideen austauschen, Projekte vorstellen, Zukunftsperspektiven entwickeln: Bei einer Konferenz in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) dreht sich am Donnerstag, 2. Oktober, alles um die Frage, wie die Demokratie gestärkt werden und ein friedliches, respektvolles Miteinander in der Gesellschaft gefördert werden kann. Veranstaltungsort ist das Forum Nord in der Salierstraße 3/1 in Waiblingen. Die Demokratiekonferenz beginnt um 18 Uhr.