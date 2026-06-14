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Demokratiekrise Die SPD kämpft mit dem Untergang

Demokratiekrise: Die SPD kämpft mit dem Untergang
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SPD-Chef Lars Klingbeil musste im März gleich zwei Niederlagen bei Landtagswahlen einstecken: erst in Baden-Württemberg, dann in Rheinland Pfalz. Foto: IMAGO/Mauersberger

Die SPD verschwindet aus der Fläche des Landes. Vor Ort zeigt sich die Partei überaltert; sie ringt um Wahrnehmung. An der Basis werde die Probleme sichtbar.

Der Niedergang der SPD ist ein Unglück für Deutschland; dies nicht allein, aber auch aus historischen Gründen. Im Kaiserreich bildete die Sozialdemokratie die Speerspitze der Demokratie. Während der Weimarer Republik zeichnete sie sich als deren wichtigste und zuletzt einzige Stütze aus. Nach den Jahren der Verfolgung unter der NS-Diktatur baute die SPD in Konkurrenz zur Union die Bundesrepublik auf. „Wann wir schreiten Seit‘ an Seit‘ / und die alten Lieder singen / und die Wälder wiederklingen / fühlen wir, es muss gelingen: / Mit uns zieht die neue Zeit.“

 

Herbert Schulze schreitet nicht mehr. Dazu ist der Vorsitzende des Ortsvereins Neckar-, Erms- und Aichtal nicht mehr gut genug zu Fuß. Aber den Laden am Laufen zu halten, dafür rackert sich der 68-Jährige immer noch ab. 70 Genossinnen und Genossen zählt Schulzes Truppe: eher ältere, eher Männer als Frauen. Allein schon der Name des Ortsvereins im Landkreis Esslingen signalisiert den Schwund der Partei in der Fläche. Wo nur noch wenige Mitglieder leben, fehlt die Basis für einen eigenen Ortsverein. Also muss fusioniert werden. Schwierige Fragen stellen sich der künftigen Landesspitze; das Ergebnis der Mitgliederbefragung über den Vorsitz wird an diesem Dienstag veröffentlicht.

SPD in der Diaspora

Zur Malaise der SPD gehört die Finanzierung. Gemessen an den Wahlergebnissen gilt die Geschäftsstelle in Stuttgart als überdimensioniert. Die hauptamtlichen Kräfte der sieben Regionalzentren wollen bezahlt werden. Die Landtagsfraktion trennt sich nach dem Wahldesaster vom 8. März von einem Großteil ihrer Mitarbeiter.

„Wir kämpfen um Sichtbarkeit“, sagt Herbert Schulze, der Basisgenosse in Aichtal. Mit nur noch zehn Abgeordneten im Landtag lässt sich die Landespartei kaum mehr flächendeckend bearbeiten. Dies setzt sich innerhalb der Orts- und Kreisverbände fort. „Wir verlieren den Kontakt zu den Mitgliedern“, sagt Schulze. „Und damit auch das Ohr der Bevölkerung.“ Baden-Württemberg ist für die SPD eine Diaspora.

Das gilt ebenso für Bayern, ganz zu schweigen von den Ostländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Zwar gelingen der Partei immer wieder Erfolge bei Oberbürgermeisterwahlen, doch kommen diese der Partei wenig zugute, weil die Amtsinhaber nach Überparteilichkeit streben.

Der „Genosse Trend“, der die SPD einst in lichte Höhen trieb, hat sich umgekehrt. Die Wahlergebnisse werden immer magerer, schon wartet Charon, der Fährmann der griechischen Mythologie, um die Partei über den Totenfluss zu bringen. Bald schon könnte die SPD zu einer Norddeutschen Regionalpartei verkümmern. Und dann?

Ein Mitglied des SPD-Bundesvorstands berichtet von „Verzweiflung“, die sich der Parteispitze bemächtigt. Die SPD habe sich im Bund zu Tode regiert. Geübt in den Mechanismen der legislativen und exekutiven Machtmaschinerie, sei der Blick auf das Ganze verloren gegangen: Für was stehe die SPD? Die Zeit verlange nach einem „emotionalen Aufschlag“ der Bundesregierung, nach „einer Blut-, Schweiß- und Tränen-Rede“. Eine Politikwende, wie sie einst der SPD-Kanzler Gerhard Schröder mit der Agenda 2010 in Gang gesetzt habe. „Wer soll diese Rede halten“, fragt das Vorstandsmitglied: „Friedrich Merz? Lars Klingbeil?“ Das Gefühl der „Ausweglosigkeit“ mache sich breit.

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Bei der Landtagswahl im März droht der Absturz unter die Marke von zehn Prozent. Der Kontakt zur Arbeiterschaft ist verloren, Bildungsbürger wählen grün. Da bleibt nicht mehr viel.

Klingbeil bewegt sich als SPD-Chef auf dünnem Eis. Das schlechte Ergebnis bei seiner Wahl (knapp 65 Prozent) wirkt nach, der Machtverlust in Rheinland-Pfalz ließ seine Autorität weiter schmelzen. Gleiches gilt für die Hoffnungsträgerin Bärbel Bas: die Co-Vorsitzende mit Stallgeruch. Eine Frau, die das Schweißen lernte und das Sozialversicherungswesen als sozialdemokratische Kernkompetenz aus dem Effeff kennt. Doch die großen Linien vermag auch sie nicht zu zeichnen. Dass es um Kanzler Friedrich Merz von der CDU nicht besser steht, verschönert die SPD-Position keineswegs. Selbst Markus Söder, der Quertreiber von der CSU, sieht sich innerparteilich neuerdings angefochten. Den erhofften großen Reformaufschlag bis zur Sommerpause erwartet niemand mehr.

Das wirkt sich auch an der Basis aus. Herbert Schulze in Aichtal, einer als Stadt dekorierten Ansammlung von sich selbst genügenden Gemeinden am südlichen Filderabhang mit 10.000 Einwohnern, macht seit einem halben Jahrhundert Kommunalpolitik, erst für die Freien Wähler, seit 27 Jahren für die SPD. Er sei keiner, den es in die erste Reihe drängt, sagt der Industriekaufmann. „Mir fehlt die Rhetorik.“ Dafür weiß er, wie man Haushaltsanträge schreibt und diese dann auch durchbringt. Bei Wahlkämpfen wird es schwierig, die Info-Stände zu besetzen. Gleiches gilt fürs Aufhängen der Plakate – ein Unterfangen, das auf Hürden stößt, die zum Themenkreis der Geriatrie zählen: Die Gelenke machen nicht mehr mit.

Aichtal im Kreis Esslingen Foto: Stadt Aichtal

Der Ortsverein einer Partei, sagt Schulze, sei wie eine Pflanze, die gepflegt werden wolle. Vor Ort werden die Samen gelegt, doch das Wasser müsse von oben kommen, von den Parteiführungen im Land und im Bund. Das ist der Wunsch. Die Wirklichkeit nimmt Schulze anders wahr: „Die Politik verliert den Kontakt zur Lebensrealität der Menschen.“ Allerdings habe sich die Gesellschaft verändert, findet Schulze. „Die Sichtweise der Leute hat sich verengt“, sagt er. „Jeder denkt nur noch an sich.“

Auf Landesebene sieht es noch übler aus als im Bund. Knapp 31.000 Mitglieder hat die SPD im Südwesten noch. 2010 waren es mehr als 38.000. Andreas Stoch führt den Landesverband seit fast acht Jahren; nach den katastrophalen 5,5 Prozent bei der Landtagswahl tritt er ab. Dabei hatte es der inzwischen 56-Jährige geschafft, die internen Zwistigkeiten zwischen „Netzwerkern“ und Parteilinken zu beenden.

Unter seiner Führung startete die SPD die Kampagne für eine kostenlose Kita. Die grün-schwarze Regierung lehnte den Vorstoß ab, das anschließend von der SPD geplante Volksbegehren wurde vom Innenministerium untersagt, was der Verfassungsgerichtshof des Landes billigte. Jetzt will Grün-Schwarz das letzte Kita-Jahr gebührenfrei stellen. Von der SPD ist keine Rede mehr: das Los einer Oppositionspartei.

Die Arbeiter hat die SPD verloren. Eine Volkspartei ist sie auch nicht mehr, schon gar nicht im Südwesten, wo sie seit der Wahl Winfried Kretschmanns zum Ministerpräsidenten 2011 zwischen Grünen und CDU zerrieben wird. Bei der Landtagswahl erging es der SPD wie Odysseus und seinen Gefährten zwischen Scylla und Charybdis: Links lauerte der Grüne Cem Özdemir, rechts lockte Manuel Hagel von der CDU. Wo aber ist Odysseus, der rettende Held?

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