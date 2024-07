Mehr als 20 Verletzte bei propalästinensischer Demo in Berlin

Demonstration in Berlin

Bei einer propalästinensischen Demonstration in Berlin sind nach Polizeiangaben 17 Polizisten und sieben Teilnehmer verletzt worden. Mehr als 30 Strafanzeigen wurden aufgenommen.

red/afp 14.07.2024 - 15:23 Uhr

Bei einer propalästinensischen Demonstration in Berlin sind nach Polizeiangaben 17 Polizisten und sieben Teilnehmer verletzt worden. Mehr als 30 Strafanzeigen wurden aufgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Versammlungsleiter hatte die Veranstaltung demnach nach verschiedenen Vorfällen am Samstagabend bereits für beendet erklärt; etwa 250 Menschen hätten sich aber geweigert, den Ort zu verlassen, weswegen die Polizei ihn räumte.