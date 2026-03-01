Demonstration in Esslingen Omas gegen Rechts: Ein Lichtermeer für die Demokratie
Die Esslinger „Omas gegen Rechts“ setzten vor der Wahl ein Zeichen: Rund 250 Teilnehmer rückten vor dem Rathaus die Demokratie ins rechte Licht.
Rund 250 Menschen haben mit Lampen, Kerzen und Lichterketten sowie Transparenten vor dem Esslinger Rathaus ein sichtbares Zeichen für Menschlichkeit, Miteinander und Vielfalt gesetzt. Aufgerufen zu der landesweiten Aktion hatte die Esslinger Ortsgruppe der „Omas gegen Rechts“.