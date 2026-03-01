 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Omas gegen Rechts: Ein Lichtermeer für die Demokratie

Demonstration in Esslingen Omas gegen Rechts: Ein Lichtermeer für die Demokratie

Demonstration in Esslingen: Omas gegen Rechts: Ein Lichtermeer für die Demokratie
1
Teilnehmende singen bei der Aktion der Ortsgruppe „Omas gegen Rechts“ vor dem Esslinger Rathaus. Foto: Kerstin Dannath

Die Esslinger „Omas gegen Rechts“ setzten vor der Wahl ein Zeichen: Rund 250 Teilnehmer rückten vor dem Rathaus die Demokratie ins rechte Licht.

Rund 250 Menschen haben mit Lampen, Kerzen und Lichterketten sowie Transparenten vor dem Esslinger Rathaus ein sichtbares Zeichen für Menschlichkeit, Miteinander und Vielfalt gesetzt. Aufgerufen zu der landesweiten Aktion hatte die Esslinger Ortsgruppe der „Omas gegen Rechts“.

 

Der Termin war ganz bewusst gewählt: Kurz vor der Landtagswahl am 8. März sollte das Lichtermeer die Demokratie ins rechte Licht rücken, wie Heidi Großmann, Mitbegründerin der Esslinger Ortsgruppe, betonte.

Demonstration in Esslingen: „Demokratie stirbt in der Dunkelheit“

Bereits zum Auftakt, gestaltet von einem Dudelsackspieler und dem Esslinger „Omas-gegen-Rechts“-Chor hatte sich eine bunte Menschenmenge quer durch alle Generationen vor dem Rathaus eingefunden. „Den Dudelsackspieler haben wir gewählt, da der Dudelsack ein Symbol des Widerstands ist – wenn auch in Schottland“, erklärte Großmann. Es folgte die Europahymne des Oma-Chors, bei dem auch die Teilnehmer der Kundgebung kräftig mitsangen. In ihrer Rede betonte Großmann, dass es mehr Licht benötige, um unsere hart erarbeiteten Werte zu verteidigen: „Demokratie stirbt in der Dunkelheit.“ Und Dunkelheit herrsche auch hinter geschlossenen Augenlidern, wenn wir angesichts beängstigender Entwicklungen die Augen lieber verschließen, statt sie weit zu öffnen. Angst könne aber auch ein guter Ratgeber sein, so Großmann weiter: „Wenn uns manche Aussagen von Populisten das Fürchten lehren, dann müssen wir reagieren. Wir müssen unsere Demokratie verteidigen und die Augen öffnen.“ In Deutschland habe man das Privileg, in der wertvollsten aller Staatsformen zu leben: „Geben wir alles dafür, dass es so bleibt. Diese Lichter sind ein Versprechen, nicht wegzusehen – und auch nicht zu schweigen.“ Bei der nachfolgenden Rezitation der wichtigsten Artikel des Grundgesetzes, ertönte immer wieder Beifall aus den Reihen der Zuschauer. „Das hört man auch nicht oft“, wie eine Teilnehmerin bemerkte.

Der Oma-Chor sang unter anderem die Europahymne. Foto: Kerstin Dannath

Ähnliche Aktionen fanden zeitgleich in 25 anderen Orten in Baden-Württemberg statt, darunter in Stuttgart, Kirchheim/Teck und Wendlingen. In Wendlingen nahmen zum Beispiel rund 130 Teilnehmer an dem Lichterzug der „Omas gegen Rechts“ rund um das Rathaus teil. Auch Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel unterstützte die Kundgebung und betonte in seiner Rede, wie wichtig es sei, ein deutliches Zeichen für die Demokratie zu setzen: „Demokratie ist nicht verhandelbar, für keine Bevölkerungsgruppe und für keine Partei.“

Mitmachen bei Omas gegen Rechts: Man muss keine Oma sein

Die „Omas gegen rechts“ sind eine überparteiliche Initiative mit zahlreichen lokalen Ortsgruppen in ganz Deutschland, die sich gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus einsetzen. Sie agieren basisdemokratisch, oft vernetzt durch Facebook. Erstmals wurden „Omas gegen Rechts“ im November 2017 in Wien gegründet, wenig später zog die Initiative auch in Deutschland ihre Kreise. Die Ortsgruppen in Esslingen und Wendlingen haben sich beide 2024 gegründet.

Unsere Empfehlung für Sie

Für Demokratie und Toleranz: Die Esslinger „Omas gegen Rechts“ feiern Geburtstag

Für Demokratie und Toleranz Die Esslinger „Omas gegen Rechts“ feiern Geburtstag

Die Esslinger Gruppe der „Omas gegen Rechts“ hat sich im Herbst 2024 gegründet, um Zeichen zu setzen für Zusammenhalt. Seither zeigen sie immer wieder Flagge.

Man muss übrigens nicht Oma sein, um bei den „Omas gegen Rechts“ Aufnahme zu finden. Sowohl bei der Esslinger Ortsgruppe, wie auch bei dem Ableger Wendlingen/Köngen, sind auch Männer oder Seniorinnen ohne Nachkommenschaft herzlich willkommen, wie die Verantwortlichen betonen.

Weitere Themen

Hoher Besuch beim CVJM Esslingen: „Die größte Hoffnung für Europa sind die Menschen“

Hoher Besuch beim CVJM Esslingen „Die größte Hoffnung für Europa sind die Menschen“

Eduard Heger war Ministerpräsident der Slowakei, und er ist überzeugter Europäer. Beim Esslinger CVJM hat er nun erklärt, wie sich die Zukunft positiv gestalten lässt.
Von Alexander Maier
Kreis Esslingen: Dringend handeln: Experte sieht Streuobstbestände akut gefährdet

Kreis Esslingen Dringend handeln: Experte sieht Streuobstbestände akut gefährdet

Ein Experte warnt vor dem Köngener Gemeinderat, dass die Streuobstbestände in Köngen akut gefährdet seien. Das Problem sehe er im gesamten Landkreis.
Von Kerstin Dannath
Wahlkreis Esslingen: Wie wollen die Kandidaten den Kreis Esslingen sicherer machen?

Wahlkreis Esslingen Wie wollen die Kandidaten den Kreis Esslingen sicherer machen?

Die Landtagskandidaten im Wahlkreis Esslingen haben viele Pläne für mehr Sicherheit. Die Ideen reichen von mehr Licht und Grün bis zu mehr Polizei und Videoüberwachung.
Von Melanie Csernak
Tier des Monats: Esslinger Scottish-Fold-Katzen suchen ein neues Zuhause

Tier des Monats Esslinger Scottish-Fold-Katzen suchen ein neues Zuhause

Die vier Scottish-Fold-Katzen Elvira, Ella, Edgar und Elias sind die Tiere des Monats im Esslinger Tierheim. Die Familienbande möchte jeweils zu zweit adoptiert werden.
Von Lena Fux
Esslingens älteste Stadtführerin: Zum Tod von Heidi Gassmann: Die Erinnerung an eine außergewöhnliche Frau bleibt

Esslingens älteste Stadtführerin Zum Tod von Heidi Gassmann: Die Erinnerung an eine außergewöhnliche Frau bleibt

Sie war beseelt von der Liebe zur Historie und zu den Menschen. Unzählige Stadtführungen hat Heidi Gassmann jedes Jahr in Esslingen begleitet – nun ist sie mit 96 Jahren gestorben.
Von Alexander Maier
Rebhuhnkartierung auf den Fildern: So werden auf der Filderebene Rebhühner gezählt – und warum?

Rebhuhnkartierung auf den Fildern So werden auf der Filderebene Rebhühner gezählt – und warum?

Das Rebhuhn ist stark gefährdet, rund um den Stuttgarter Flughafen lebt jedoch eine kleine Population. Um die Tiere zu schützen, wird großer Aufwand betrieben.
Von Caroline Holowiecki
Kreis Esslingen: Schonzeit im Garten: Was darf man noch schneiden? Und was geht gar nicht?

Kreis Esslingen Schonzeit im Garten: Was darf man noch schneiden? Und was geht gar nicht?

Im Kreis Esslingen gibt es viele Streuobstwiesen. Das bedeutet: Es wird viel geschnitten an den Bäumen. Doch ab März ist Schonzeit. Was ist noch erlaubt, was ist verboten?
Von Johannes M. Fischer
Neuffen: Bürger machen Druck: Entscheidung zu Freibad am Albtrauf gefallen

Neuffen Bürger machen Druck: Entscheidung zu Freibad am Albtrauf gefallen

Der Druck der Bürger hat gewirkt: Trotz rechtlicher Bedenken öffnet das Freibad in Neuffen wieder. Künftig übernimmt ein Dienstleister, was Kosten sparen soll.
Von Corinna Meinke
Wahlkreis Nürtingen: Die Pläne der Landtagskandidaten zur Wirtschaftskrise

Wahlkreis Nürtingen Die Pläne der Landtagskandidaten zur Wirtschaftskrise

Die Landtagskandidaten im Wahlkreis Nürtingen wollen den Stellenabbau bremsen. Nur wie? Die Pläne im Überblick.
Von Elisabeth Maier
Diebstahl in Esslingen: Wie wurde die 500 Kilogramm schwere Baumaschine gestohlen?

Diebstahl in Esslingen Wie wurde die 500 Kilogramm schwere Baumaschine gestohlen?

Rätselhafter Diebstahl in Esslingen: Eine 500 Kilogramm schwere Baumaschine verschwindet spurlos von einer Baustelle. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Von Greta Gramberg
Weitere Artikel zu Esslingen Video Demonstration
 
 