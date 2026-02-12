Vor einer Veranstaltung der AfD im Freiburger Stadtteil Zähringen kommt es zu Zwischenfällen. Vermummte Störer sind mit Schlagwerkzeugen bewaffnet.

Bei einer Demo gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD in Freiburg hat es Sitzblockaden und Störaktionen gegeben. Die Polizei nahm eigenen Angaben nach sieben Menschen vorläufig fest. Bei der Demonstration am Abend sollen etwa 100 vermummte und mit Schlagwerkzeugen bewaffnete Personen versucht haben, eine Absperrung der Polizei zu durchbrechen, wie die Beamten mitteilten. Es sei Pfefferspray gegen die Störer eingesetzt worden. Im weiteren Verlauf habe es zudem vereinzelte Sitzblockaden vermummter Personen gegeben.

Es seien Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollzugsbeamte, Landfriedensbruchs und versuchter Sachbeschädigung von Streifenwagen eingeleitet worden, teilte die Polizei mit.

Übelriechende Substanz in Freiburger Bürgerhaus verteilt

Die Kundgebung auf dem Europaplatz war zunächst ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Den Angaben zufolge setzte sich der Aufzug mit etwa 1.800 Teilnehmenden gegen 17.00 Uhr in Bewegung. Die Wahlkampfveranstaltung konnte schließlich gegen 20.15 Uhr beginnen.

Zuvor hatten Unbekannte bereits eine übelriechende Substanz in einem Freiburger Bürgerhaus verteilt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Buttersäure handelte, wie eine Sprecherin sagte.