Wegen der Proteste in Los Angeles hatte US-Präsident Trump die Nationalgarde mobilisiert. Jetzt kommen die Soldaten auch in einem anderen Bundesstaat zum Einsatz.

dpa 11.06.2025 - 09:40 Uhr

Washington - Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, will die Nationalgarde an mehreren Orten im Bundesstaat bei Protesten einsetzen. Das kündigte er auf der Plattform X an. Zuvor hatten sich die Demonstrationen gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Donald Trump in Los Angeles auf andere Städte in den USA ausgeweitet.