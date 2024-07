In dem südasiatischen Land wehren sich Studierende gegen Quotenregeln im Öffentlichen Dienst. Sie wollen stattdessen, dass Leistung zählt. Erneut eskaliert die Lage.

dpa 18.07.2024 - 16:26 Uhr

Dhaka - Die seit Anfang Juli anhaltenden Studentenproteste in Bangladesch gegen ein Quotensystem für Stellen im Öffentlichen Dienst haben weitere Menschenleben gefordert. Medienberichten zufolge kamen bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei mindestens elf Menschen ums Leben, zahlreiche Teilnehmer und Polizisten erlitten demnach Verletzungen. Bereits am Dienstag hatte es mindestens sechs Tote gegeben. Die Regierung von Premierministerin Sheikh Hasina, die bislang am Quotensystem festhalten wollte, bot den Studenten jetzt an, die Krise durch Gespräche zu lösen.