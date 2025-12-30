Nach Protesten im Iran zeigt sich Präsident Peseschkian versöhnlich und ruft zum Dialog auf. Ob die Demonstranten zu Gesprächen mit den politisch Verantwortlichen bereit sind, ist unklar.
30.12.2025 - 08:05 Uhr
Teheran - Irans Präsident Massud Peseschkian hat auf Proteste in der Hauptstadt Teheran mit einem Appell zum Dialog reagiert. "Ich habe den Innenminister angewiesen, mit Vertretern der Protestbewegung zu sprechen und ihre Forderungen zu berücksichtigen", schrieb er in der Nacht zum Dienstag auf der Plattform X.