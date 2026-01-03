Im Iran ist es nach Angaben von Augenzeugen bei Unruhen zu gewaltsamen Zusammenstößen mit Sicherheitskräften gekommen. Dabei soll es auch Tote gegeben haben.
03.01.2026 - 21:41 Uhr
Bei den andauernden Unruhen im Iran ist es nach Angaben von Augenzeugen im Westen des Landes zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften gekommen. Augenzeugen in der Provinz Ilam berichten von mehreren Toten und ebenso vielen Verletzten in der Kleinstadt Malekschahi. Zudem seien mehrere Demonstrierende festgenommen worden.