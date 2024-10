Für den Montag, den Jahrestag des Massakers vom 7. Oktober 2023 mit mehr als 1200 Toten und ursprünglich mehr als 240 verschleppten Geiseln, hat die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) für 18 Uhr unter dem Motto „We stand with Israel“ zu einer Solidaritätskundgebung auf den Stuttgarter Marktplatz eingeladen. „Wir rufen zur Solidarität mit den Menschen in Israel und zur konkreten Solidarisierung mit der jüdischen Gemeinde in Württemberg auf“, heißt es in der Ankündigung der DIG Region Stuttgart. Man wolle damit auch „ein starkes Zeichen gegen jeden Antisemitismus setzen – sowohl gegen den „Vernichtungsantisemitismus im Nahen Osten als auch gegen den Antisemitismus auf deutschen Straßen“.

Als Redner werden unter anderem erwartet: Schulbürgermeisterin Isabel Fezer, die auch Vorsitzende der christlich-jüdischen Gemeinschaft ist, Michael Kashi, Vorstandsmitglied der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg (IRGW), Rabbiner Jehuda Puschkin, Alon Bindes von der Jüdischen Studierendenunion, der Antisemitismusbeauftragte des Landes, Michael Blume, DIG-Vize Susanne Wetterich, der evangelische Stadtdekan Søren Schwesig und Domkapitular Heinz-Detlef Stäps.

Lesen Sie auch

„Empathie für israelische Belange hat abgenommen“

In ähnlicher Zusammensetzung hatte am 9. Oktober vergangen Jahres unter dem unmittelbaren Eindruck des Überfalls eine Solidaritätskundgebung mit rund 500 Teilnehmern auf dem Marktplatz stattgefunden. Susanne Jakubowski, Vertreterin der jüdischen Gemeinde im Rat der Religionen und dessen Koordinatorin, hofft auf ähnliche viele Teilnehmer. Dem Jahrestag sieht sie mit „schmerzlichen Verlustgefühlen“ entgegen. Besorgt stellt sie fest, „dass die Empathie für die israelischen Belange im vergangenen Jahr abgenommen hat“. Juden würden wieder vermehrt zu „Sündenböcken“ gemacht. Es sei wichtig, sich mit dem israelischen Volk zu solidarisieren, denn es gehe um nichts weniger, „als um die Existenz Israels“. Bei der Kundgebung ist mit starken Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen.

Ein Online-Forum mit „Stimmen aus Israel“

Tags zuvor, am Sonntag, 6. Oktober, lädt die DIG zu einer Online-Veranstaltung mit „Stimmen aus Israel“ ein, darunter Überlebenden und Betroffenen des Massakers vom 7. Oktober (Anmeldung unter: info@dig-stuttgart.net). Sprechen wird dort auch Ricarda Louk, Mutter der in Deutschland aufgewachsenen und auf dem Nova Festival ermordeten 22-jährigen Shani Louk sowie Chanan Cohen, dessen Schwager Gadi Moses noch in den Händen der Hamas befindet. Seitdem engagiert er sich für die Freilassung der Verschleppten. Der Veranstalter, die Deutsch-Israelischen Gesellschaft, versteht sich als überparteilicher Verband, in dem sich Freunde Israels zusammenschließen, „um in Solidarität mit dem Staat Israel und seiner Bevölkerung zu wirken“. Ebenfalls am Sonntag, 6. Oktober, veranstaltet der deutsche Zweig des Vereins Internationale Christliche Botschaft Jerusalem (ICEJ), eine Organisation, die dem Christlichen Zionismus zugerechnet wird, um 16 Uhr auf dem Marktplatz eine „Solidaritätskundgebung für Israel“.

Palästinenser demonstrieren

Rund um den Jahrestag rufen auch Palästinenser und andere zu Demos in Stuttgart auf. Sie werden von einem großen Polizeiaufgebot begleitet. Bereits am Samstag, 5. Oktober, findet ab 16.30 Uhr auf dem Marktplatz eine „Mahnwache für Palästina“ statt. Veranstalter ist die Gruppe Palästina spricht. Tags darauf plant derselbe Veranstalter unter dem Motto „Freiheit für Palästina“ eine Kundgebung, die um 15 Uhr auf dem Schlossplatz beginnt. Von dort ist ein Zug über die Königstraße, Theodor-Heuss-Straße bis zum Rotebühlplatz und wieder zurück auf den Schlossplatz geplant, wo um 17 Uhr eine Abschlusskundgebung startet.

Demonstriert wird auch am Jahrestag selbst: Das Palästinakomitee Stuttgart protestiert um 17 Uhr auf dem Schlossplatz gegen „Krieg in Gaza“ und fordert „Solidarität mit Palästina“. Auch hier ist ein Zug durch die City geplant. Die Abschlusskundgebung soll ab 18.45 Uhr vor dem Wilhelmsbau stattfinden. Parallel dazu findet auf dem Kronprinzplatz um 18 Uhr eine Kundgebung eines privaten Veranstalters statt. Ihr Motto: „Sensibilisierung für das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza“.

Seit die kriegerischen Auseinandersetzungen als Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas vor einem Jahr begonnen haben, sind laut Schätzungen der Vereinten Nationen bis zu 40 000 Menschen im Gazastreifen gestorben. Zudem befinden sich seit dem Ausbruch der Kämpfe geschätzt 90 Prozent der Bevölkerung innerhalb des Gazastreifens auf der Flucht.

Offener Brief an OB Nopper

Von jüdischer Seite wird befürchtet, dass derartige Kundgebungen jedoch einen „antiisraelischen Charakter“ haben. Die Hague Initiative for International Cooperation, die sich als „jüdische Denkfabrik“ versteht, richtete deswegen einen offenen Brief an Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper. Darin bitte die Initiative den OB, „sich öffentlich und klar zu äußern, dass der 7. Oktober als Tag des Gedenkens an die Opfer der Hamas-Terrorangriffe verstanden werden muss“.