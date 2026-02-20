Proteste zur Eröffnung des CDU-Bundesparteitags: Auf dem Gelände der Messe Stuttgart kamen am Freitag unterschiedliche Demonstrierende zusammen.
20.02.2026 - 14:14 Uhr
Ganz schön trubelig, aber zugleich auch ziemlich ruhig geht es an diesem Freitagvormittag um 9 Uhr auf dem Gelände der Messe Stuttgart zu nahe der Stadtbahn-Endhaltestelle. Viele wollen in die Halle, in welcher der CDU-Bundesparteitag an diesem Vormittag eröffnet wird. Und angesichts der morgendlichen Kälte wollen sie vor allem möglichst schnell die Sicherheitskontrollen hinter sich lassen. Andere zieht es eine Halle weiter zur Messe Retro Classic.