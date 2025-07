Johannes Leichtle ist laut eigener Aussage tiefenentspannt. „Ich mache seit 15 Jahren Freiluftveranstaltungen, ich habe keine Angst vor dem Wetter“, sagt der Strohländle-Veranstalter angesichts der zuletzt ziemlich verregneten Tage und Wochen. Schließlich sei die Konzert-, Party- und Lesungsreihe auf der Festwiese unter dem Engelbergturm ein „31-tägiger Marathon“. Der startet wieder an diesem Freitag, 1. August, mit dem „Strohländle Opening“. Von 18 Uhr an gibt’s Musik von Stadtkind und der Big M Band. Der Eintritt ist, wie bei allen anderen Veranstaltungen auch, kostenfrei.

Höhepunkt ist für Leichtle die Mischung

Auf ein Highlight im diesjährigen Programm will sich Leichtle nicht festlegen. „Für mich ist es die Mischung, die wir wieder geschafft haben“, sagt er. Man zeige, was in der Region stecke. „Diese Konstellation, sowohl im Künstlerischen als auch im Sozialen, das macht das Strohländle aus.“ Von insgesamt 31 Veranstaltungen hätten 16 einen Bezug zum Altkreis Leonberg, neun davon sogar zu Leonberg direkt, rechnete Leichtle jüngst vor.

Das Programm ist abwechslungsreich – und enthält bekannte Namen. Die Komikerin Mirja Boes gastiert zum Beispiel am Donnerstag, 21. August, mit ihrem Programm „Arschbombe Olé!“ am Engelberg. Ohnehin widmen sich die Strohländle-Donnerstage dem Humor mit Comedy und Kabarett.

Auch die Reihe der Autoren, die an den „Literarischen Montagen“ beim Strohländle vorbeischauen, kann sich sehen lassen: Am Montag, 25. August, liest zum Beispiel Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer aus „Wir machen das jetzt!“ – dem Buch, das er gemeinsam mit der bekannten Medizinerin Lisa Federle geschrieben hat. Den Auftakt der Lesungen macht am 4. August Martina Fiess mit „Tod auf Schloss Solitude“. Es folgen Lesungen von Jessika Westen (11. August) und C. Juliane Vieregge.

Natürlich ist das Strohländle auch wieder vollgepackt mit Musik: Gleich am Samstag, 2. August, spielt die Coldplay-Tribute-Band Viva La Vida – ob die Gruppe auch eine Kiss-Cam dabei hat? Am Samstag darauf zollen The Jack den Legenden von AC/DC Tribut, am 16. August bieten Bounce Songs von Bon Jovi dar. „Die Neue 107.7 Party“ gibt’s am 23. August. Und die Abba-Tribute-Gruppe Dancing Dream spielt am 30. August.

Die Soziale Komponente kommt beim Strohländle nicht zu kurz: Der „iep Charity-Abend“ fürs Olgäle am 6. August bietet eine Tombola, ein buntes Programm für Kinder mit Hüpfburgen und Kinderbaustelle sowie einem Angebot des neuen Kooperationspartners Familienbildungsstätte Leonberg. Neu in diesem Jahr ist das Wünsche-Haus. Tradition wiederum hat der Bingo-Abend: Der steigt dieses Jahr am 13. August, die Einnahmen gehen ans Leonberger Hospiz.

Sonntage sind den Familien und KIndern gewidmet

Die Sonntage sind in bewährter Weise den Kindern und Familien gewidmet, an den Dienstagen gibt’s mal Chormusik, mal Jazz, mal Pop. Das gesamte Strohländle-Programm liegt in Form eines Heftchens an vielen Orten in Leonberg und Umgebung aus. Außerdem gibt’s das Ganze natürlich online auf https://strohländle.de/programmkalender/.

Neu ist der Strohländle-Verein. „Wir freuen uns riesig, dass das Strohländle seit Juli im Vereinsregister eingetragen ist und als Strohländle e.V. agieren kann“, teilt Johannes Leichtle über die Internetseite mit. Dadurch ändere sich für die Besucher zunächst nichts. „Aber uns fällt schon was ein“, heißt es im Text. Im Gespräch mit unserer Zeitung kündigt Leichtle an, dass man ab kommendem Jahr Mitglied im Strohländle-Förderverein werden könne. Außerdem neu ist ein Toilettenwagen, der die Sanitärsituation entspannen soll.

Bestes Strohländle aller Zeiten im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr sind den gesamten August über rund 40 000 Menschen zum Engelberg gepilgert. „Das war das beste Strohländle, das wir je hatten“, so Leichtle – der 2023 jedoch die Ausgabe mit den meisten Regentagen verbuchen musste. „Zusammengenommen hatten wir also zwei durchschnittliche Strohländle“, spannt er den Bogen. Vielleicht trägt es aber auch zu Leichtles Tiefenentspannung bei, dieses Jahr nicht auf irgendwelche Extreme reagieren zu müssen.

Strohländle und andere Events

Bus-Pendelverkehr

An allen fünf Strohländle-Samstagen kann man zwischen17 und 24 Uhr in Leonberg kostenlos in den Parkhäusern Altstadt (Marktplatz) und Bahnhof parken. Von den Haltestellen Bahnhof und Marktplatz (Kreissparkasse) fährt dann im 15-Minuten-Takt ein kostenloser Bus zum Strohländle an den Engelberg hoch und wieder zurück. Der letzte Bus zurück nach Leonberg fährt um 23.45 Uhr am Engelberg ab.

Andere Veranstaltungen

Johannes Leichtle organisiert mit seiner Agentur Eventkartell (das Strohländle läuft über den Strohländle-Verein) auch Veranstaltungen mit Tribute-Bands in Bietigheim, Eislingen, Sindelfngen und Kornwestheim, bei denen dieselben Bands wie beim Strohländle auftreten – wobei „Kornwestheim rockt“ in diesem Jahr zum letzten Mal unter seiner Regie stattfinden könnte. Die Stadt hat die Zuschüsse für die Reihe auf maximal 10 000 Euro beschränkt. Leichtle hatte bei der Ausschreibung seinen Hut nicht in den Ring geworfen.