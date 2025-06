Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten kommen in Den Haag zusammen. Nun versuchen, Klimaschützer eine Autobahn zu besetzen.

red/dpa 25.06.2025 - 13:56 Uhr

Klimaschützer versuchen, in Den Haag einen Teil der Stadtautobahn zu besetzen. Einige Dutzend Demonstranten der Organisation Extinction Rebellion haben sich nach Angaben der Polizei bei der Stadtautobahn A12 im Zentrum der Stadt versammelt. An mehreren Stellen hätten Polizeibeamte Demonstranten gestoppt. Die Protestaktionen sind etwa acht Kilometer vom Konferenzzentrum entfernt, in dem zur Zeit der Nato-Gipfel tagt.