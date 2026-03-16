VfB-Torjäger Deniz Undav hat nach dem 1:0 gegen RB Leipzig über einen möglichen Kontakt zum Bundestrainer gesprochen – sein Kapitän hält ein flammendes Plädoyer.
16.03.2026 - 10:00 Uhr
Nachdem er schon wieder getroffen hatte, dieses Mal zum 1:0 gegen RB Leipzig, hatte Deniz Undav zunächst lobende Worte für seinen Gegenspieler parat: „Ich hatte viele gute Duelle mit Willi Orban, er ist ein Topverteidiger“, sagte der Torjäger des VfB Stuttgart nach seinem 16. Saisontor in der Bundesliga am Sonntagabend: „Ich mag es gegen so starke Verteidiger zu spielen, das macht Bock.“