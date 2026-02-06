Deniz Undav vom VfB Stuttgart: Wann greifen Sie zum Hörer, Herr Nagelsmann?

Einen Spieler in seiner Prime, also in seinem besten Karrierefenster zu beobachten, macht große Freude. Man erkennt das nicht nur an den Zahlen, die der besagte Spieler produziert. Nicht ausschließlich an statistischen Fakten wie Startelfquote, Toren und Vorlagen. Sondern an der Art und Weise des Auftritts. Wie der Spieler die sich ihm stellenden Aufgaben löst und ob er auf dem Feld nur an sich denkt, oder ob er mannschaftsdienlich auftritt.

Genau deswegen muss Julian Nagelsmann ihn für den nächsten Lehrgang nominieren, inklusive Länderspiel gegen Ghana am 30. März in Stuttgart. Undavs Wohnzimmer. Denn schließlich propagiert Nagelsmann ja immer die zwei großen „L“. Leistungsprinzip und Lauf. Die Grundlage für seine Nominierungen, wie der DFB-Trainer schon mehrfach betont hat. In beiden Kategorien ist Undav nicht nur im deutschen Stürmervergleich vorne dabei, sondern ist in ganz Europa top. Seit November hat in den großen Ligen nur Kilian Mbappé einen Scorer mehr erreicht als Undav.

Das sollte für eine Nominierung reichen. „Keine Frage“, sagte auch Sebastian Hoeneß ungewohnt offensiv, „Deniz muss mit zur WM“. Auch wenn er noch ein „im Endeffekt entscheidet das der Julian“ hinterherschob, so wurde doch deutlich, wie der VfB-Trainer in der Sache denkt. Wer will es ihm auch verübeln, schließlich sieht ja jeder Experte, welchen Stürmer er da in seinem Kader hat. Bleibt also nur noch zu konstatieren: Wann greifen Sie denn nun zum Hörer, Herr Nagelsmann?