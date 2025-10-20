Der Familientreff beim Kinderhaus Alter Eichwald wird offiziell am 23. Oktober eröffnet. Die ersten Angebote werden schon jetzt gut genutzt.

Im Neubau für das Kinderhaus Alter Eichwald hat die Gemeinde Räume für ein Familienzentrum mit eingeplant. Dieser Familientreff steht allen Familien in Denkendorf offen. Melanie Schweizer baut seit Mai die Einrichtung auf, die wie das im März eröffnete Kinderhaus vom Evangelischen Kleinkinderpflegeverein Denkendorf getragen wird. Inzwischen gibt es unter dem Motto „Stark! Für Familien“ erste Angebote. Am 23. Oktober wird der Familientreff offiziell eingeweiht.

Vier Säulen machten das Konzept eines Familienzentrums aus, erklärt Christine Lehmann, die pädagogische Geschäftsführerin des Kleinkinderpflegevereins: Angebote zur Familienbildung, Beratung, Begleitung und Begegnung. „Eltern oder auch Großeltern sollen in ihrer Familienphase begleitet und in ihrer Erziehungsfähigkeit gestärkt werden“, sagt Lehmann. Die Angebote sollen niederschwellig, ohne Anmeldung und für die Nutzer möglichst kostenfrei sein. Das Konzept dürfe fließend sein und solle sich an den Wünschen der Familien orientieren. „Es lebt von dem, was die Nutzer einbringen“, betont Lehmann. „und es darf auch ausprobiert werden.“ Was Familien aus Denkendorf brauchen, will Melanie Schweizer nach und nach herausfinden.

Verschiedene Treffs werden angeboten

Informationen darüber, was bisher angeboten wird, finden die Besucher an einem Infobrett gleich im Eingangsbereich: Ein offener Treff für Familien mit Kindern bis drei Jahren und ein offener Treff für alle Familien würden gut angenommen, sagt die Koordinatorin Melanie Schweizer. Auch der „Mama mit Baby“-Treff kommt laut der ausgebildeten Erzieherin bei jungen Müttern gut an. Im Gemeinschaftsraum kann man sich an einem Tisch zum Essen oder Unterhalten niederlassen. Eine Bank lädt dazu ein, aus einem wechselnden Fundus an Kinderbüchern vorzulesen, den die örtliche Bücherei zur Verfügung stellt. In der Küche dürfen sich die Gäste mit Tee, Kaffee und anderen Getränken bedienen. Im Foyer kann im Kindersachen-Tauschregal gestöbert werden. Noch etwas kahl ist der Mehrzweckraum, der vom Kinderhaus mitgenutzt wird. Hier kann geturnt und getobt, gespielt oder im größeren Kreis geredet werden. Vor allem im Herbst und Winter, wenn die Begegnungsmöglichkeiten auf Spielplätzen begrenzt seien, könne der Raum zum Spielen genutzt werden, erklärt Schweizer.

Demnächst werden die ersten Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse für Schwangere und junge Mütter starten. Ein neues Angebot für Denkendorf. Sie sollen regelmäßig veranstaltet werden. Ein wöchentliches Sportangebot für die Mitarbeitenden des Kleinkinderpflegevereins läuft bereits.

Das Programm soll sich aus den Bedürfnissen der Familien entwickeln, sagt Schweizer. Die 48-Jährige sieht sich als Initiatorin und Vermittlerin. Der Familientreff solle Raum bieten, eigene Ideen und Projekte zu verwirklichen. „Ich sammle Ideen und sehe, was machbar ist.“ Impulse kommen von den Eltern, aber auch von Kolleginnen und Kollegen in den Denkendorfer Kitas.

Der Familientreff solle zudem die Möglichkeit bieten, dass Eltern neue Kontakte knüpfen können, betont Lehmann. Hier könnten sie mit Menschen in gleicher Lebensphase Themen besprechen, die sie beschäftigen, erklärt Schweizer.

Auch präventive Angebote sind geplant

Im Bildungsbereich ist vor allem auch an präventive Angebote etwa zur Gewaltprävention, zu Gesundheitsthemen oder Sexualerziehung gedacht. Dafür und für andere Erziehungsthemen kooperiert der Familientreff mit Fachleuten. Ab 19. Oktober startet eine Workshop-Reihe für Eltern zum Thema „Gestärkt in unsicheren Zeiten - Vom Chaos in die Ruhe“. Am 27. November findet ein Abend zur Medienbildung statt. Außerdem plant Melanie Schweizer einen Kurs für Erste Hilfe am Kind.

Auch wenn Eltern individuelle Fragen haben, hat sie ein offenes Ohr. „Natürlich kann ich nicht umfangreich beraten, aber ich verweise dann auf andere Stellen, wo es Unterstützung gibt.“ Dabei spiele die Vernetzung eine große Rolle.

Schon jetzt kooperiert der Familientreff mit örtlichen Einrichtungen wie der Bücherei, Vereinen, Schulen und Schulsozialarbeiterinnen oder dem Generationentreff. Auch mit dem Familienzentrum St. Martin, der dem katholischen Kindergarten angegliedert ist, bestehe eine gute Kooperation. „Wir sprechen uns ab und vermitteln auch gegenseitig“, sagt Schweizer. Dass eine Konkurrenzsituation entsteht, schließt Christine Lehmann aus – schon, weil das Konzept trägerübergreifend besprochen worden sei. „Wir wollen die Programme so gestalten, dass sie sich gegenseitig befruchten.“

Noch gehen die Impulse im Familientreff Alter Eichwald überwiegend von Melanie Schweizer aus. Langfristig setzt sie aber auch auf Angebote, die von einzelnen Personen oder Gruppen selbst organisiert werden. Material für Spiel und Sport steht zur Verfügung. Gerade entwickelten sich feste Gruppen, erzählt Schweizer.

Familientreff im Kinderhaus Alter Eichwald

Leitung

Melanie Schweizer (48) ist ausgebildete Erzieherin und arbeitet seit 1997 in Denkendorfer Kitas, zuletzt im Klingenackerkindergarten. Leitungserfahrung sammelte die Mutter von zwei Kindern im Kinderhaus Lange Äcker. Im Familientreff ist sie jeweils montags und dienstags von 9 bis 11 Uhr und Donnerstag von 14 bis 15.30 Uhr für eine Kontaktaufnahme zu erreichen. Außerdem sind die Räume zu diesen Zeiten sicher geöffnet.

Träger

Der Evangelische Kleinkinderpflegeverein Denkendorf wurde 1877 gegründet, um Kindergartenarbeit in Denkendorf zu ermöglichen. Heute ist er Träger von zehn Einrichtungen mit insgesamt 17 Kindergartengruppen und acht Krippengruppen. Darunter das Kinderhaus Alter Eichwald. Mehr als achtzig pädagogische Fachkräfte betreuen bis zu 395 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt.

Einweihung

Der Familientreff im Kinderhaus Alter Eichwald (Lange Äcker 80 in Denkendorf) wird am Donnerstag, 23. Oktober, um 15.30 Uhr, offiziell eingeweiht. Geboten werden Informationen, Mitmach- und Bewegungsangebote. Weitere Infos zum Familientreff und zur Einweihung unter www.kkpv.de/familientreff