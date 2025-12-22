Die schwer krebskranke 15-jährige Tochter des Ex-Bundesligaprofis Dennis Diekmeier tritt mit ihrer Familie bei einer Gala auf. Der frühere Fußballer findet emotionale Worte.
Der frühere Fußball-Profi Dennis Diekmeier hat bei einem öffentlichen Auftritt mit seiner Tochter Delani emotionale Worte an das schwer krebskranke Mädchen gerichtet. „Meine Tochter ist für mich ein Riesenvorbild. Dana und ich haben abends immer geheult wie sonst was, und Delani guckt uns an und sagt: Mama, ich bin eine von den unter fünf Prozent: Ich schaffe das“, sagte der 36-Jährige bei der „Kinderlachen Christmas Gala“ in Kitzbühel: „Delani, du bist für mich - das weißt du - ein brutales Vorbild. Diese Stärke, die du hast, ist wirklich unglaublich.“