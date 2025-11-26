Monatelanger Kampf, Rückschläge, Hoffnung: Wie Ex-Profi Dennis Diekmeier als Vater und Ehemann alles gibt, um seiner schwer kranken Tochter Delani beizustehen.
26.11.2025 - 11:20 Uhr
In nur einem Jahr hat sich das Leben von Dennis Diekmeier und seiner Familie komplett verändert. Der Ex-Fußballprofi sammelte gerade seine ersten Erfahrungen als Trainer und lebte in einer „glücklichen Familie, alle waren gesund“. Doch Ende Januar folgte eine Diagnose, die alles veränderte. Bei der ältesten Tochter Delani (14) wurde ein Tumor an der Nebenniere diagnostiziert. „Ab dem Moment ist eigentlich alles zusammengebrochen“, sagt der vierfache Familienvater der dpa.