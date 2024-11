Mit seinem Flowtrio verzaubert der jazzende Pfarrer das Publikum in der Leonberger Versöhnungskirche.

Thomas K. Slotwinski 19.11.2024 - 15:04 Uhr

Auch wenn er schon seit einem dreiviertel Jahr nicht mehr in Leonberg aktiv ist: Für den geistlichen Pianisten Dennis Müller ist es immer noch ein Heimspiel. Rund 170 Menschen sind in die Versöhnungskirche im Ramtel gekommen, um den „jazzenden Pfarrer“, der bis zum Jahreswechsel in der Eltinger Michaelskirche aktiv war, mit seinem Flow-Trio live zu erleben. Mit Mario Steinheil am Bass und Karlheinz Link am Schlagzeug erlebt das Publikum einen von Improvisationen geprägten Klangteppich – mal eruptiv und kraftvoll, dann wieder ganz zart. Die drei Musiker haben mit ihren Interpretationen von Klassikern, modernen skandinavischen Titeln, Popsongs und Kirchenliedern ein reichhaltiges Repertoire. Das Publikum dankt es den drei Musikern mit großem Applaus.