Karamell, Schoko, Vanille, «Marshmallow Smoke»: Männer-Deos riechen immer öfter wie Desserts. Was hinter dem süßen Trend steckt und warum er besonders bei jüngeren Leuten gut ankommt.
Düsseldorf - "Dark Chocolate", "Coconut und Vanilla", "Cinnamon Vanilla" oder ganz neu "Marshmallow Smoke": Was sich wie ein Nachtisch oder etwas Leckeres zum Anbeißen liest, sind Düfte von Deo- und Body-Sprays - aktuell gesehen in einer Drogeriemarktfiliale in Düsseldorf an der Königsallee. Es sind Sorten und Duftrichtungen von Marken wie Bruno Banani, Old Spice, Balea Men oder Axe.