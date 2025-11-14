Damit der Baustellenverkehr nicht stört, bekommt die Deponie Eichholz in Winnenden jetzt eine eigene Spur. Doch das ist nur der Anfang eines viel größeren Umbaus.
14.11.2025 - 06:00 Uhr
Der Umbau der Deponie Eichholz in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) nimmt konkretere Formen an: In diesen Tagen will die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) mit vorbereitenden Baumaßnahmen beginnen. Noch in diesem Jahr soll eine neue Zufahrt von der Südumgehungsstraße geschaffen werden – eigens für den Baustellenverkehr. Die eigentliche Abdichtung der Deponie soll dann im Frühjahr 2026 beginnen.