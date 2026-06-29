Der Deko-Riese Depot steckt in der Krise und muss wegen Planinsolvenz radikal schrumpfen. Fast die Hälfte des Ladennetzes verschwindet – der Ausverkauf läuft auf Hochtouren.
29.06.2026 - 08:51 Uhr
Das Thema der erneuten Depot-Insolvenz mitsamt Kahlschlag im Filialnetz bewegt derzeit viele Kunden und Beschäftigte. Wer in den letzten Wochen an einer Filiale des bekannten Deko-Händlers Depot vorbeigelaufen ist, hat es vermutlich schon gesehen: Große Schilder mit Rabattaktionen wie „40 Prozent auf fast alles“ locken die Schnäppchenjäger an.