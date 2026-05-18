Depressionen in Böblingen Die Angst vor dem Jobverlust durch KI macht Menschen krank
Immer mehr Menschen bleiben im Kreis Böblingen ihrer Arbeit wegen psychischer Erkrankungen fern. Wie die AOK dagegen ankämpfen will.
Immer mehr Menschen bleiben im Kreis Böblingen ihrer Arbeit wegen psychischer Erkrankungen fern. Wie die AOK dagegen ankämpfen will.
Die Zahl der Krankmeldungen wegen psychischer Erkrankungen im Kreis Böblingen steigt. Als mit Abstand größte Krankenkasse legte die AOK jetzt ihren Gesundheitsbericht für das Jahr 2025 vor. Er wertet die anonymisierten Daten von 78 436 AOK-Versicherten im Kreis Böblingen aus.