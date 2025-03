Einsatz am Stuttgarter Nordbahnhof Bundespolizei sperrt Nordbahnhof kurzzeitig für den Zugverkehr

Zeugen melden am Mittwochnachmittag einen Unbekannten, der am Nordbahnhof über die Straße sowie über Gleise rennt. Die Bundespolizei rückt an und sperrt den Bereich für den Zugverkehr. Kurze Zeit später kann Entwarnung gegeben werden.