Italien ist überaltert. Mehr als 13 Millionen Menschen beziehen Rente. Das verlockt manche Angehörige, über den Tod hinaus Geld zu kassieren.
Am 29. Januar 1956 fand in Zürich eine Uraufführung statt, die zu einem Welterfolg avancieren sollte: der „Besuch der alten Dame“ eine „tragische Komödie“ in drei Akten des Schweizer Schriftstellers Friedrich Dürrenmatt. Das Stück mit Therese Giehse in der weiblichen Hauptrolle wurde zu einem Welterfolg und brachte Autor die finanzielle Unabhängigkeit.